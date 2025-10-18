«Локомотив» проиграл «Енисею» в матче женской Суперлиги

«Локомотив» проиграл «Енисею» в матче третьего тура женской волейбольной Суперлиги. Игра прошла 18 октября в Красноярске и завершилась волевой победой хозяев, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

«Енисей» взял первые две партии довольно уверенно: в первой калининградки набрали 18 очков, во второй 21. Третий и четвёртый сеты остались за волейболистками Андрея Воронкова. Они сравняли счёт, выиграв 25:18 и 25:20. На тай-брейке сильнее оказались хозяева. Финальную партию они забрали разгромно: 15:5. Финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 3:2 по партиям в пользу «Енисея».

По итогам трёх туров «Локомотив» остался с шестью набранными очками. Следующий матч калининградки проведут дома. 25 октября они встретятся с московским «Локомотивом». Встреча начнётся в 18:00 (0+).

