«Балтика» разгромила «Рубин» в Казани

Калининградская «Балтика» крупно обыграла казанский «Рубин» в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в столице Татарстана 19 октября и завершилась со счётом 0:3, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».



В начале первого тайма балтийцы отличились дважды. Сначала Брайан Хиль замкнул прострел Тентона Йенне на 7-й минуте, а затем Максим Петров на 19-й удвоил преимущество. В начале второй половины встречи казанцы могли сократить отставание, однако Максим Бориско отбил пенальти Мирлинда Даку. На 81-й минуте Мингиян Бевеев поставил точку в матче, забив третий мяч.

Победа позволила калининградскому клубу набрать 24 очка и закрепиться в пятёрке лидеров чемпионата. Следующий матч «Балтика» проведёт дома. 23 октября футболисты Андрея Талалаева в Кубке России встретятся с московским «Локомотивом». Игра запланирована на 20:00 (0+).