VAR отменил три гола «Балтики» в ворота «Локомотива»

Видеоассистент арбитра (VAR) отменил три гола «Балтики» в ворота «Локомотива». Последний матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России прошёл в Калининграде 23 октября и завершился победой железнодорожников, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Первый мяч балтийцы забили на девятой минуте. После розыгрыша комбинации возле штрафной «Локомотива» отличился Иван Беликов, однако после совещания с VAR главный судья Павел Шадыханов не засчитал взятие ворот из-за офсайда. На 12-й минуте «Балтика» забила второй, однако до добивания Сергея Пряхина видеоассистент усмотрел нарушение в атаке. На 52-й минуте Кевин Андраде также оказался первым на добивании, но Шадыханов снова отменил мяч после того, как на видеоповторе увидели положение вне игры.

«Локомотив» забил по голу в каждом тайме. На 40-й минуте железнодорожников вперёд вывел Владислав Сарвели, а практически сразу после перерыва преимущество гостей удвоил Артём Тимофеев. В самом конце встречи Кирилл Степанов сократил отставание балтийцев, однако уйти от поражения не удалось. Финальный свисток арбитра установил окончательный счет матча — 1:2.

По итогам группового раунда Кубка России «Балтика» заняла третье место и обеспечила себе участие в плей-офф Пути регионов турнира. Следующий соперник калининградцев определится позднее.

Уже в воскресенье, 26 октября, балтийцы сыграют в 13-м туре Российской Премьер-лиги. Соперником станет нижегородский «Пари НН». Встреча для футболистов Андрея Талалаева пройдёт на выезде. Начало матча запланировано на 14:15 (0+).

