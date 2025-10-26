«Балтика» сыграла вничью с «Пари НН» на выезде

Все новости по теме: Балтика

«Балтика» сыграла вничью с «Пари НН» на выезде. Матч 13-го тура Российской Премьер-лиги прошёл в Нижнем Новгороде, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Первый тайм ничем примечательным не запомнился. В середине игрового отрезка Андрей Талалаев сделал вынужденную замену: из-за повреждения плеча поле покинул Николай Титков, вместо него вышел Иван Беликов. Во втором тайме игра продолжилась под преимуществом гостей, однако ни они, ни балтийцы не смогли забить. Финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 0:0.

По итогам 13-го тура калининградцы с 24 очками расположились на 5 месте в турнирной таблице. Следующий матч балтийцы проведут дома. 2 ноября на «Ростех Арене» футболисты Андрея Талалаева встретятся с «Ахматом». Игра запланирована на 16:00 (0+). Напомним, что для посещения матчей Российской Премьер-лиги необходима карта болельщика.

