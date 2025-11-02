«Балтика» обыграла «Ахмат» в матче Премьер-лиги

«Балтика» обыграла «Ахмат» в матче Премьер-лиги. Игра прошла в Калининграде 2 ноября и завершилась уверенной победой хозяев, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Первые 10 минут преимуществом владели грозненцы, однако отличиться удалось балтийцам. На 9-й минуте счёт открыл Максим Петров. Сергей Пряхин смог удвоить преимущество калининградцев сразу после перерыва. В середине второго тайма за грубую игру красную карточку получил нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе. Финальный свисток арбитра зафиксировал счёт 2:0.

По итогам встречи калининградцы набрали 27 очков и замкнули первую четвёрку в турнирной таблице. Следующий матч «Балтика» также проведёт дома. 9 ноября на «Ростех Арене» футболисты Андрея Талалаева сыграют с «Краснодаром». Игра с действующими чемпионами России запланирована на 18:45 (0+).

