В Калининграде на озере Шенфлиз пройдёт чемпионат области по зимнему плаванию

На озере Шенфлиз в Калининграде 15 ноября проведут чемпионат области 2025 по зимнему плаванию (12+). Об этом сообщается в группе федерации зимнего плавания Калининградской области «ВКонтакте».

Регистрация начнётся в 10:00, в 11:15 состоится церемония открытия. Старт заплывов запланирован на 11:30. Возраст участников — от 18 лет и старше, участник имеет право выступать как в одной, так и в нескольких видах программы без ограничений.

«Зажигательную разминку под музыку для всех желающих проведёт двукратная участница зимних Олимпийских игр, вице-чемпионка мира и чемпионка Европы, Заслуженный мастер спорта России по кёрлингу Юлия Ермакова (Портунова)! Все отважившиеся посостязаться в ледяной воде получат вкусные и согревающие сердца подарки» — отмечают организаторы.

По итогам турнира будет сформирована официальная сборная Калининградской области на 2026 год.