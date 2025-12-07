«Балтика» обыграла «Крылья Советов» в последнем матче 2025-го

Все новости по теме: Балтика

«Балтика» обыграла «Крылья Советов» в последнем матче 2025 года. Игра 18-го тура Российской Премьер-лиги прошла в Калининграде 7 декабря и завершилась со счётом 2:0.

Оба гола в составе балтийцев забил Брайан Хиль. На 18-й миунте он реализовал пенальти, спустя четыре минуты замкнул прострел в пустые ворота. Два мяча позволили сальвадорскому форварду забраться на вторую строчку в таблице бомбардиров российского чемпионата.

По итогам осенней части РПЛ «Балтика» набрала 35 очков. Такой результат позволил футболистам Андрея Талалаева завершить отрезок на пятом месте, заделав отрыв от ближайшего преследователя — московского «Спартака» — в шесть баллов.

Возобновится Премьер-лига в конце февраля. В первом матче после перерыва калининградцы в Петербурге сыграют с «Зенитом». Дата и время начала игры станет известно позднее.

