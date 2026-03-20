СМИ: Талалаева дисквалифицировали на четыре матча Чемпионата России и оштрафовали

Андрей Талалаев. Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев дисквалифицирован на 4 матча чемпионата России и оштрафован на 300 тысяч рублей. Тренер ЦСКА Фабио Челестини избежал дополнительной дисквалификации Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Тренер балтийцев получил красную карточку в матче с ЦСКА в 21-м туре РПЛ, игра проходила 14 марта в Калининграде и завершилась победой хозяев со счетом 1:0. В добавленное время Талалаев подхватил вышедший за пределы поля мяч и выбил его на трибуны, спровоцировав массовую потасовку. В результате Талалаев и тренер ЦСКА Фабио Челестини получили по красной карточке.

Таким образом, Андрей Талалаев пропустит матчи калининградцев с «Сочи» (дома, 21 марта), «Динамо» Мх (в гостях, 5 апреля), «Пари НН» (дома, 11 апреля) и «Краснодаром» (в гостях, 19 апреля). В свою очередь Фабио Челестини пропустит только матч 22-го тура против «Динамо» (Махачкала) 21 марта.


