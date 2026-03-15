«Будем подавать апелляцию»: что произошло между тренерами «Балтики» и ЦСКА

Встреча 21-го тура Российской Премьер-лиги в Калининграде ознаменовалась не только победой «Балтики» над ЦСКА со счётом 1:0. В добавленное к компенсированному времени арбитр Кирилл Левников удалил тренеров обеих команд — Андрея Талалаева и Фабио Челлестини. Из-за чего всё началось и какие санкции последуют калининградскому клубу — разбирался «Новый Калининград».

На табло 96:30. Балтийцы ведут: свой 12-й мяч в чемпионате забил Брайан Хиль. Судья Левников добавляет к игре семь минут компенсированного времени. После розыгрыша углового ЦСКА мяч выбивает Натан Гассама. Уже за боковой линией Андрей Талалаев берет мяч в руки и пинает в сторону трибун. Подбежавший к калининградскому тренеру футболист москвичей Энрике Кармо толкает Талалаева и что-то ему высказывает, в него сбоку влетает Николай Титков. На поле — хаос: игроки и персонал обеих команд скучковались в конфликте возле технической зоны «Балтики».

Однако внимание на себя привлёк другой факт. Менеджер армейцев Фабио Челлестини покидает пределы технической зоны ЦСКА и, подбежав к Талалаеву, начинает ему что-то выговаривать (оба тренера разговаривают на итальянском языке). Когда арбитр Левников показывает им красные карточки, конфликт переносится уже в подтрибунное помещение. Матч приостанавливают в общей сложности на пять минут.

Игра завершилась триумфом для калининградцев. Однако как минимум на следующий матч они остались без главного тренера на скамейке. Как поясняется в официальном протоколе игры Российской Премьер-лиги, Талалаева удалили за «препятствование возобновлению игры командой соперника». Его коллега Челлестини — за «вход в техническую зону соперника в конфликтной манере». Более того, за потасовку жёлтые карточки получили в общей сложности шесть участников встречи: Николай Титков, Мингиян Бевеев, Брайан Хиль, Жоао Виктор, толкнувший Талалаева Энрике Кармо (все — неспортивное поведение) и другой Андрей Талалаев, сын тренера балтийцев, работающий в команде аналитиком («демонстративное несогласие с решением арбитра»).

«Российская газета» пишет, что наказание обоим менеджерам будет несоразмерным. «Контрольно-дисциплинарный комитет РФС, который будет разбирать эту ситуацию, учтет предыдущие нарушения Талалаева. В соответствии со ст. 95 дисциплинарного регламента оскорбительное поведение официального лица клуба наказывается дисквалификацией от двух до четырех матчей, а при рецидиве — дисквалификацией сроком до трех месяцев», — отмечает издание. В качестве аргумента приводится ситуация бывшего наставника «Спартака» Деяна Станковича. В 2025 году сербского специалиста дисквалифицировали на месяц во всех внутренних российских турнирах за систематическое оскорбительное поведение. Фабио Челлестини, по версии газеты, отстранят лишь на две игры.





Свои позиции на послематчевой пресс-конференции озвучили представители команд. От «Балтики» на общение с журналистами пришёл старший тренер Юрий Нагайцев. Когда ему последовал вопрос о причинах произошедшего в конце встречи, микрофон включил пресс-атташе калининградцев Александр Строк. «Давайте начнём с того, что не тренеру в первую очередь нужно задавать. Нужно пересмотреть эпизод. Там видно, что не тренер стал первопричиной этого конфликта», — пояснил представитель клуба. Задавший вопрос журналист подчеркнул, что, по его мнению, «судья начал не в ту сторону смотреть».

Позиция «за своих» прозвучала и во время пресс-конференции тренера армейцев Манеля Экспосито: «Фабио не взбесился. Там все на камерах видно. Мы оставим это без комментариев. Давайте говорить о футболе».

Эмоциональную концовку матча объяснил председатель попечительского совета «Балтики» Илья Мясников. По его словам, «Талалаев живет футболом, клубом, своими игроками». Он допустил, что инцидент с мячом смог сбавить накал армейцев и отодвинуть игру от ворот калининградцев. При этом за такой поступок, считает он, нужно давать жёлтую карточку, а не удалять тренера.

«Мы будем подавать апелляцию на красную карточку. Отсутствие главного тренера станет для нас потерей. Но что случилось, то уже случилось. Сейчас мы испытываем положительные эмоции от победы», — резюмировал Мясников в интервью «Спорт-Экспрессу».

На накал встречи сослался и генеральный директор калининградцев Равиль Измайлов: «Градус матча к седьмой компенсированной минуте был запредельным, эмоции выхлестнулись вот таким образом». При этом в самом клубе ситуацию не комментируют.

