«Балтика» упустила победу над «Пари НН» на последних минутах в рамках 24-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча прошла в Калининграде и завершилась со счётом 2:2, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Нижегородцы открыли счёт уже на 7-й минуте. Кевин Андраде проиграл позицию Реналдо Сефасу, а нападающий гостей прокинул мяч между ног Ивану Кукушкину. Отыграться удалось в начале второго тайма. Ударом со штрафного в нижний угол отличился Элдар Чивич. На 84-й минуте калининградцы получили право на пенальти за фол на Николае Титкове. МаксимПетров реализовал 11-метровый удар и вывел балтийцев вперёд. Однако «Пари НН» сумел сравнять счёт на 90+1. Свен Карич отправил мяч со штрафного в девятку ворот «Балтики».

По итогам 24 туров калининградский клуб набрал 44 очка. Футболисты Андрея Талалаева рискуют потерять место в топ-4 по итогам игровой недели, оказавшись на пятой строчке.

Следующий матч «Балтика» проведёт на выезде. 19 апреля бело-синие сыграют против действующего чемпиона РПЛ — «Краснодара». Встреча запланирована на 18:30.

