Последний матч сезона: «Балтика» сыграет с «Динамо» в Калининграде 17 мая

В последнем туре Российской Премьер-лиги калининградский футбольный клуб «Балтика» встретится с московским «Динамо». Матч пройдёт в Калининграде на «Ростех Арене» 17 мая и начнётся в 17:00 (0+).

После 29-го тура балтийцы находятся на шестом месте в турнирной таблице, набрав 46 очков. Динамовцы идут двумя строчками ниже с 42 пунктами в активе. Последний раз команды встречались 18 июля 2025 года в первом туре Российской Премьер-лиги. Тогда матч закончился со счётом 1:1.

Напомним, что для посещения матчей Российской Премьер-лиги нужна карта болельщика. Fan-ID можно оформить тремя способами:

1. Создать анкету на получение можно на портале государственных и муниципальных услуг в соответствующем разделе, после чего подтвердить личность в любом МФЦ.

2. Если есть телефон с NFC, подтверждённая учётная запись на Госуслугах и действующий загранпаспорт нового образца, то оформить карту болельщика можно без похода в МФЦ. Для этого необходимо зайти в приложение «Госуслуги Карта болельщика», выбрать подтверждение личности при помощи этого документа, загрузить цветное фото, ввести данные загранпаспорта и приложить телефон к его пластиковой странице, а затем отправить заявление на проверку.

3. Обратиться в МФЦ без создания электронного заявления. В таком случае будет необходимо дать согласие на обработку персональных данных. Сотрудник центра заполнит заявление, фотографирует заявителя и его ребёнка. Уведомление о статусе заявления поступит на электронную почту и в личный кабинет на Госуслугах.