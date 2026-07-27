«Балтийский шторм» завоевал второй Кубок России по пляжному регби

Фото: Радомира Заздравных / страница министерства спорта Калининградской области в соцсети «ВКонтакте»
Фото: Радомира Заздравных / страница министерства спорта Калининградской области в соцсети «ВКонтакте»
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Калининградский клуб «Балтийский шторм» стал двукратным обладателем Кубка России по пляжному регби. Турнир проходил с 25 по 26 июля в Казани. Об этом калининградская команда сообщила в своих социальных сетях.

Соперником калининградцев в финале стал клуб «Таганий Рог» из Таганрога. Игра завершилась со счётом 5:4 в пользу балтийских регбистов.

Также «Балтийский шторм» занял четвёртое место в Кубке России по регби-7, который проходил в Монино. В матче за третье место калининградцы уступили клубу «Кубань» со счётом 12:14.

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