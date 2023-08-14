«Серебро» дороже «золота»: в Калининграде впервые боролись за Кубок по регби на колясках (фото)

В Калининграде впервые прошли соревнования по регби среди колясочников — они боролись за Кубок Калининградской области. Спортсменов принимала «Автотор-Арена», где собрались действующие чемпионы страны — сборная Санкт-Петербурга, паралимпийцы из Москвы и калининградская команда — первая в истории региона сборная по регби на колясках. Команды были смешанными (одновременно играли и мужчины, и женщины), борьба оказалась такой, что позавидовал бы иной чемпионат мира. Победу в итоге одержала команда Санкт-Петербурга, калининградцы завоевали «серебро». Призовой фонд турнира составил 100 000 рублей.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград