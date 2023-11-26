Битва в снежную бурю: рассказываем о матче между «Балтикой» и «Спартаком» в Калининграде

«Балтика» уступила московскому «Спартаку» со счётом 0:2 в первом за 25 лет между этими командами домашнем для калининградцев матче. Встреча прошла в рамках 16 тура Российской Премьер-лиги на «Ростех Арене» и собрала больше 16 тысяч зрителей на трибунах.

Возвращение «Спартака» в Калининград можно назвать настоящим праздником футбола. Последний раз москвичи гостили в самом западном регионе России в далёком 1998 году — августовский матч с «Балтикой» тогда завершился боевой ничьёй 1:1. Гол в составе балтийцев забил любимец болельщиков Дмитрий Силин, который на сегодняшней игре также присутствовал, но уже в качестве почётного гостя. Вот только порадоваться сегодня экс-форварду бело-синих не удалось.

Обе половины встречи запомнились множеством опасных моментов со стороны калининградской команды, которая не один раз заходила в штрафную площадь соперника и дарила болельщикам надежду на успех. Трижды хозяева могли завершить дело взятием ворот, но всякий раз мяч в сетку упорно не шёл. Вернее, забить один мяч «Балтике» все же удалось, однако после бурного празднования как со стороны команды, так и со стороны трибун — гол отменили из-за положения вне игры.

«Спартак» действовал также остро, но свои эпизоды в отличие от соперника реализовать сумел. Первый мяч влетел в ворота «Балтики» на 32-й минуте — автором стал полузащитник гостей Даниил Хлусевич, оформивший голевое действие после проникающей передачи Александра Соболева. Ещё один мяч столичные футболисты забили уже почти к концу матча — на 88-й минуте Квинси Промес удвоил преимущество и окончательно поставил точку в игре. Примечательно, что в матче первого круга «Балтика» также пропустила два мяча от «Спартака», а автором одного из них, как и сегодня, стал нидерландский нападающий.

Отдельно стоит обратить внимание и на то, в каких условиях проводился футбольный поединок. Калининградская погода внесла свои коррективы в игру, разразившись снегопадом перед и непосредственно во время матча. Арбитр даже останавливал встречу, чтобы работники стадиона восстановили видимость линий поля, штрафных площадок и других отметок на газоне. Не преувеличивая можно говорить о том, что был риск полной остановки и переноса долгожданного матча.

По итогам игры «Балтика» сохранила за собой 14 место в турнирной таблице РПЛ, а «Спартак» вернулся в пятерку лучших команд лиги, воспользовавшись осечкой московского ЦСКА, который уступил «Динамо» в сегодняшнем дерби. «Думаю, что всем интересно было сегодня посмотреть на красивый футбол, понаблюдать, за тем, что мы представляем из себя на фоне серьезной команды.

«К сожалению, погода вмешалась — сегодня скорее не футбол, а регби был, но и в регби мы тоже проиграли», — отметил по итогам матча наставник «Балтики» Сергей Игнашевич

Свой следующий матч в РПЛ «Балтика» проведёт уже в конце будущей недели — 2 декабря команда сыграет с воронежским «Факелом» на выезде. Встреча станет предпоследней в осенней части чемпионата. Ну, а ближайшая игра у балтийцев состоится ещё раньше и вновь станет домашней — 28 ноября подопечные Сергея Игнашевича сыграют с московским «Локомотивом».