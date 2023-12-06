Работа над ошибками: в Калининграде провели международные соревнования по боксу (фото)

Работа над ошибками: в Калининграде провели международные соревнования по боксу (фото) Работа над ошибками: в Калининграде провели международные соревнования по боксу (фото) Работа над ошибками: в Калининграде провели международные соревнования по боксу (фото) Работа над ошибками: в Калининграде провели международные соревнования по боксу (фото) Работа над ошибками: в Калининграде провели международные соревнования по боксу (фото) Работа над ошибками: в Калининграде провели международные соревнования по боксу (фото) Работа над ошибками: в Калининграде провели международные соревнования по боксу (фото) Работа над ошибками: в Калининграде провели международные соревнования по боксу (фото) Работа над ошибками: в Калининграде провели международные соревнования по боксу (фото) Работа над ошибками: в Калининграде провели международные соревнования по боксу (фото) Работа над ошибками: в Калининграде провели международные соревнования по боксу (фото) Работа над ошибками: в Калининграде провели международные соревнования по боксу (фото) Работа над ошибками: в Калининграде провели международные соревнования по боксу (фото) Работа над ошибками: в Калининграде провели международные соревнования по боксу (фото) Работа над ошибками: в Калининграде провели международные соревнования по боксу (фото) Работа над ошибками: в Калининграде провели международные соревнования по боксу (фото) Работа над ошибками: в Калининграде провели международные соревнования по боксу (фото) Работа над ошибками: в Калининграде провели международные соревнования по боксу (фото) Работа над ошибками: в Калининграде провели международные соревнования по боксу (фото) Работа над ошибками: в Калининграде провели международные соревнования по боксу (фото)

Международный турнир по боксу «Янтарные перчатки» прошел во дворце спорта «Созвездие» с 1 по 3 декабря. На калининградском ринге встретились боксеры из Белоруссии, Германии и России. Первое место в командном зачете заняли местные спортсмены. В их арсенале — десять золотых, восемь серебряных и 17 бронзовых медалей. Второе место — у немецких боксеров. «Ребята пообещали, что в в 2024 году приедут как минимум „бандой“ из 20 человек и будут еще усерднее работать над своими ошибками», — рассказали в Федерации бокса Калининградской области.

Как отметили в региональном министерстве спорта, турнир «Янтарные перчатки» посвящен одному из немногих калининградских Заслуженных тренеров РСФСР Виктору Рубову, «воспитавшему легенду регионального бокса, мастера спорта СССР международного класса Стасиса Струмскиса из Советска».

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград


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