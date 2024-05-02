Финал сетки и историческое достижение: обзор матча «Балтики» и «Ростова»

«Балтика» обыграла «Ростов» в выездном матче полуфинала Пути регионов Кубка России. Помимо финала сетки балтийцы добились ещё одного исторического результата. Как прошла игра — в материале «Нового Калининграда».

Никто не ожидал от «Балтики» резкого старта. В том числе и «Ростов», который с первых минут вальяжно катал мяч по полю, присматриваясь к сопернику. На этом калининградцы и подловили своего оппонента. На пятой минуте хозяева спокойно разыграли мяч через пас, а балтийцы буквально полетели в остервенелый прессинг. Игроки «Ростова» не справились с давлением, в результате игрок южан отдал неточную передачу, которую перехватил полузащитник «Балтики» Тигран Аванесян. Он продвинулся ещё метра три, после чего мощно зарядил с 15 метров в нижний угол ворот хозяев. После этого балтийцы удвоили натиск, видя соперников в растерянности. Но хотя подходы к воротам и были, до ударов уже дело не доходило. Так шло до 20-й минуты. Ближе к середине первого тайма «Ростов» начал перехватывать инициативу, а «Балтика» — контролировать игру за счёт обороны. Это помогло: ничего, кроме выровненных процентов владения мячом в первой половине встречи, южане не получили.

Второй тайм начался также с тотального владения хозяев. При этом балтийцы не стали закрываться, лишь перестроив рисунок игры на оборонительный. Об этом свидетельствуют и замены: защитники Роберто Фернандес и Иван Остойич вместо нападающих Анхело Энрикеса и Виталия Лисаковича. К середине второй половины встречи «Ростов» полностью перешёл в атаку. У команды Валерия Карпина, главного тренера южан и сборной России по совместительству, появились острые моменты для того, чтобы сравнять счёт и даже выйти вперед. Не будем скрывать — «Балтике» сопутствовала удача, но без неё в спорте никуда. Калининградцы тоже атаковали, но лишь в качестве ответной меры. Позиционных подходов к воротам «Ростова» во втором тайме практически не было. В таком темпе команды и подошли к концу встречи: хозяева — безрезультатно атакуя, гости — отчаянно защищаясь.

Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную и историческую победу «Балтики» — 0:1 в Ростове-на-Дону. Впервые в своей истории команда Сергея Игнашевича вышла в полуфинал отечественного кубка, если сравнивать две сетки — Пути РПЛ и регионов — по олимпийскому принципу. Прошлое достижение в турнире калининградцам покорилось два года назад: в сезоне 2021/2022 в четвертьфинале Кубка России, когда турнир игрался по обычной схеме, балтийцы на равных бились со столичным «Динамо». Сам матч закончился вничью — 1:1, однако москвичи в серии пенальти оказались сильнее.

Теперь «Балтике» предстоит встретиться со «Спартаком», который обыграл калининградцев два раза в Премьер-лиге. Если балтийцы смогут победить красно-белых, то выйдут в суперфинал турнира, где сыграют за право поднять над головой кубок России по футболу.

Текст: Денис Шелеметьев / Новый Калининград, фото: ФК «Балтика»

Дополнено:

На замену вышел не Роберто Фернандес, а Алекс Насименто Фернандес.