Борец Арсен Балаян: только физической силы для побед недостаточно

Арсен Балаян — титулованный калининградский спортсмен. В этом году он стал бронзовым призёром чемпионата мира по вольной борьбе для юниоров. Дарья Прусакова поговорила с молодым чемпионом (29 декабря Арсену исполняется 21 год) о том, какими качествами нужно обладать, чтобы побеждать на мировых первенствах.

От редакции: интервью опубликовано в рамках творческой студии «Нового Калининграда» для студентов направления «Журналистика» Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. И. Канта. Другие интервью из этой серии читайте по ссылке.

— Арсен, в этом году на твоём счету несколько серьезных побед, в том числе призовое место на мировом чемпионате. Расскажи, как ты к ним шёл?

— Подготовка к такому уровню чемпионата — это не просто тренировки, это образ жизни. Эта постоянная физическая усталость, гонка веса, отказ от любимой еды. Конечно, все это заставляет стрессовать.

И моральное состояние. Ты постоянно находишься в напряжении, в ожидании этого события. Я чувствовал на своих плечах большую ответственность перед тренером, близкими, перед страной — понятное дело, это сильно давит. И из-за этих двух аспектов было достаточно трудно. Но...без терпения и преодоления таких трудностей и побед не будет.

— В спорте важна ведь не только физическая сила, но и стратегия. Как ты анализируешь своих соперников? Есть ли у тебя какая-то тактика подготовки к схваткам?

— Я всегда тщательно изучаю историю и карьеру своих противников, смотрю некоторые схватки, наблюдаю за техникой борьбы, понимаю, как смогу вывести соперника на усталость, ищу слабые места и примерно строю стратегию поединка в голове. Также обсуждаю с тренером, он дает какие-то советы. В общем, как-то так.

— Как справляешься с волнением перед выходом на ковер?

— Перед выходом ты просто понимаешь, что все, что можно было сделать, сделано, а дальше нужно выдать свой максимум и полностью выложиться. Если ставишь цель и просто концентрируешься на ней, то из головы лишнее уходит.

— Быстро берешь себя в руки?

— Достаточно. Плюс ко всему тренер помогает настраиваться — Виктор Викторович Ходжаев. Его советы и мотивация быстренько в чувства приводят, так скажем.

— А как ты пришел в вольную борьбу?

— В детстве был достаточно гибким, ходил в множество секций, на танцы, потом на каратэ. Только танцы понравились, но секция закрылась, вот мама отвела на борьбу. И с этого все началось. То есть как такого выбора не было у меня: куда повели, там и стал заниматься. Но стало как-то получаться, и я решил не останавливаться.

— С чем пришлось столкнуться в начале спортивной карьеры?

— Самым сложным на начальных этапах, наверно, было совмещать учебу и постоянные тренировки. Это все требовало усиленного внимания, достаточно сложно было не сбиться с пути и как бы расти в спорте. Постоянно хотелось убрать что-то одно, опустить руки.

— И как ты преодолевал это всё?

— Помогла поддержка близких, которые толкали продолжать, идти дальше и брать себя в руки. Сейчас понимаю, что это, наверно, сделало меня более выносливым к внешним обстоятельствам. Думаю, каждый спортсмен в детстве это проходил.





— За пределами ковра ты — обычный человек. Расскажи о своих интересах и увлечениях вне спорта.

— Конечно, всегда после напряженных соревнований и долгих сборов хочется как-то забыться, откинуть все и просто ни о чем не думать. Я часто просто вижусь с близкими людьми, провожу вечера в их компании, а иногда такое настроение, что хочется уехать куда-нибудь подальше от людей, суеты, отключить телефон и кайф получать, там, есть любимую еду, в общем, не ограничивать себя никак.

— Какие цели ставишь перед собой на будущее — как в спорте, так и в обычной жизни?

— Что касается спорта, для любого профессионального спортсмена цель и успех — это олимпийские игры. Хотелось бы в ближайшем будущем дойти до этого уровня, тогда, наверное, смогу успокоиться и спокойно строить свою личную жизнь. В плане личной жизни цель — иметь свое дело, которое бы приносило мне на жизнь какую-то копейку, и я бы не зависел от спорта. Главное для меня — это дом, близкие люди. Хотелось бы построить семью, обеспечить родным лучшую жизнь, да, впрочем, как и у всех, я думаю, стандартные планы.

— Какой совет ты бы дал молодым борцам, которые еще в начале своего пути?

— Что только физической силы недостаточно для побед и хорошего роста. Самое важное — дисциплина, которую нужно всегда держать и нарабатывать.

Беседовала Дарья Прусакова, фото: Елена Тишина, сайт правительства Калининградской области