Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги

Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги Победа «Локомотива»: как волейболистки стартовали в плей-офф Суперлиги
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В понедельник, 10 марта, калининградский волейбольный «Локомотив» стартовал в плей-офф женской Суперлиги. В четвертьфинале калининградки встретились с седьмой командой регулярного первенства — екатеринбургской «Уралочкой-НТМК». Статистические порталы в этом противостоянии отдают предпочтение волейболисткам Андрея Воронкова, тем более что последняя очная встреча между клубами также прошла во Дворце спорта «Янтарный» и завершилась со счётом 3:1. 

Такой же результат получился и в игре в понедельник. Первые две партии «Локомотив» выиграл со счётом 25:20 и 27:25 соответственно. Третий сет остался за «Уралочкой» — 28:26. Четвёртую партию забрали железнодорожницы: 26:24. За этим противостояниям наблюдала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

Для прохода в полуфинал железнодорожницам нужно выиграть второй матч у «Уралочки». Он пройдёт в Нижнем Тагиле 14 марта в 16:00. В случае поражения клубы вновь встретятся в Калининграде в решающей игре, в которой точно определится участник следующей стадии плей-офф Суперлиги.

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