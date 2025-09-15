Ничья и второе место в РПЛ: как «Балтика» и «Зенит» сыграли в Калининграде (фото)

Калининградская «Балтика» 14 сентября принимала на своём поле петербургский «Зенит» в матче восьмого тура Российской Премьер-лиги. К этой игре команды подошли по-разному. Хозяева замыкали топ-3 таблицы чемпионата, а сине-бело-голубые шли двумя позициями ниже, отставая от калининградцев на три очка.

Фаворитом матча, конечно же, были десятикратные чемпионы России. Масла в огонь подливал и статус встречи — Балтийское дерби. Принципиальности в этой игре (как турнирной, так и географической) было предостаточно.

Тем не менее «Балтика» была ближе к победе, чем её более статусный соперник. «Зенит» владел мячом практически в два раза больше калининградцев (65% от всего времени матча у гостей против 35% у хозяев), однако футболисты Андрея Талалаева создали 1,36 ожидаемых голов (показатель xG), в то время как у подопечных Сергея Семака — 0,26. Такие цифры приводит портал Flashscore. Другой статистический спортивный сервис, Sofascore, сообщает, что у «Балтики» было два голевых момента, а у «Зенита» — 0.

«„Балтика“ была хороша в нейтрализации такого „Зенита“, длительными отрезками выигрывала территорию. 1,36 против 0,26 по xG — хорошее отражение того, что я увидел в матче. „Балтика“ была практически безупречна в сдерживании кризисного гранда и создала моменты острее (во многом за счет стандартов). Ауты Бевеева стали отдельным аттракционом в матче, который получился блеклым в плане зрелищности, но сильным для нацеленной на разрушение команды», — пишет спортивный журналист Вадим Лукомский.

Тем не менее сыскать свой гол калининградцам не удалось. Хороший для победного мяча момент был на последних минутах у Чинонсо Оффора, который вышел один на один с вратарём петербуржцев, но пробил в его ногу. Матч завершился вничью, а «Балтика» поднялась по турнирной таблице вверх: помогла осечка ЦСКА в матче с «Ростовом».

По итогам восьмого тура РПЛ балтийцы набрали 16 очков и расположились на втором месте. Впереди лишь чемпион прошлогоднего розыгрыша первенства «Краснодар» с 19-ю пунктами. Следующая игра калининградцев в Премьер-лиге также пройдёт дома. 21 сентября на «Ростех Арену» приедет «Ростов». Однако на неделе подопечные Талалаева проведут игру на выезде. В рамках четвёртого тура Кубка России «Балтика» в Москве сыграет с ЦСКА. Встреча запланирована 18-го числа в 17:30 (0+).

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»