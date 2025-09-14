«Балтика» и «Зенит» сыграли вничью на «Ростех-Арене» в воскресенье, 14 сентября. В течение всей игры обе команды создавали опасные моменты у ворот соперников, но счёт в течение основного времени открыт не был. Не было голов и за четыре добавленных минуты.

Зато остроты добавляли тренерские штабы обеих команд и сами игроки. На 73 минуте жёлтую карточку получил главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, а через три минуты то же предупреждение получил Густаво Мантуан — на своей половине поля защитник «Зенита» отправил на газон Владислава Сауся.

На 90-й минуте матча игроки на обе команды заработали три жёлтых карточки.

Юрий Ковалёв заработал «Балтике» штрафной удар на правом фланге в центральной трети поля — сфолил Юрий Горшков. После этого была предъявлена жёлтая карточка представителю тренерского штаба «Зенита», а Мингиян Бевеев сфолил против Дениса Адамова и заслужил карточку после стычки.

Представители калининградского футбольного клуба ещё в субботу сообщали о полностью раскупленных билетах на матч (полную посадку фиксировали впервые в истории «Балтики» в рамках турнира Премьер-лиги). Позднее из-за сбоя работы Госуслуг возникли проблемы с проходом на стадион, из-за чего не все болельщики смогли пройти на трибуны вовремя (для посещения матчей РПЛ требуется карта болельщика).