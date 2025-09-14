«Балтика» и «Зенит» сыграли вничью на «Ростех-Арене» в воскресенье, 14 сентября. В течение всей игры обе команды создавали опасные моменты у ворот соперников, но счёт в течение основного времени открыт не был. Не было голов и за четыре добавленных минуты.
Зато остроты добавляли тренерские штабы обеих команд и сами игроки. На 73 минуте жёлтую карточку получил главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев, а через три минуты то же предупреждение получил Густаво Мантуан — на своей половине поля защитник «Зенита» отправил на газон Владислава Сауся.
На 90-й минуте матча игроки на обе команды заработали три жёлтых карточки.
Юрий Ковалёв заработал «Балтике» штрафной удар на правом фланге в центральной трети поля — сфолил Юрий Горшков. После этого была предъявлена жёлтая карточка представителю тренерского штаба «Зенита», а Мингиян Бевеев сфолил против Дениса Адамова и заслужил карточку после стычки.
Представители калининградского футбольного клуба ещё в субботу сообщали о полностью раскупленных билетах на матч (полную посадку фиксировали впервые в истории «Балтики» в рамках турнира Премьер-лиги). Позднее из-за сбоя работы Госуслуг возникли проблемы с проходом на стадион, из-за чего не все болельщики смогли пройти на трибуны вовремя (для посещения матчей РПЛ требуется карта болельщика).12 сентября стало известно, что «Балтика» реализовала свыше 29 тыс. билетов на матч девятого тура Российской Премьер-лиги с «Зенитом».