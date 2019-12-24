Евгений Марчелли поставит спектакль в «Тильзит-театре»

Спектакль «Двое бедных румын, говорящих по-польски» (реж. Евгений Марчелли, «Тильзит-театр», 2014 год) / Алексей Милованов
Спектакль «Двое бедных румын, говорящих по-польски» (реж. Евгений Марчелли, «Тильзит-театр», 2014 год) / Алексей Милованов
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Режиссёр Евгений Марчелли планирует поставить спектакль «Цианистый калий... С молоком или без?» (16+) в «Тильзит-театре». Об этом «Афише Нового Калининграда» рассказала директор учреждения Анна Кулиева.

«Мы не один год вели переговоры с Евгением Марчелли по поводу постановки спектакля. Наконец-то у него появилось время и возможность, только работать придётся в очень жёстком графике. Он прилетит 29 декабря, а на 11 января у нас уже назначена премьера. Мы готовы к репетициям, всю сценографию и реквизит мы сделали заранее», — отметила глава «Тильзит-театра».

Чёрную комедию по пьесе Хуана Хосе Алонсо Мильяна Евгений Марчелли уже ставил в Театре им. Фёдора Волкова в Ярославле в 2013 году. По словам Анны Кулиевой, работу над этим текстом Марчелли начал в «Тильзит-театре». «Он „разминал“ материал на наших актёрах, но потом уехал работать в Калининград. Теперь наша несбывшаяся мечта будет реализована», — сказала директор.

На сайте «Тильзит-театра» можно купить билеты на показы 11, 12 и 17 января. Стоимость — от 150 до 600 рублей.

Евгений Марчелли — многократный номинант театральной премии «Золотая маска». С 1986 года он работал в «Тильзит-театре». В 1998-1999 годах был главным режиссёром Драматического театра Калининграда, после чего вернулся в Советск. С 2003 по 2008 год работал главным режиссёром Омского академического театра драмы. В 2008-2010 годах — художественным руководителем Калининградского областного драматического театра. Оттуда он уволился после скандала, связанного со спектаклем «Дачники». В 2010 году начал работать в Театре драмы им. Фёдора Волкова в Ярославле. Оттуда Марчелли уволился в 2019 году на почве конфликта с объединением Волковского и Александринского театров. Режиссёр заявил, что в ближайшие несколько лет планирует быть свободным художником, первый спектакль поставит в театре Райкина, а также поработает в Театре Наций, театре Пушкина, театре на Малой Бронной и др.

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