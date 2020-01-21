В «Доме культуры» устроят читку пьесы о школьной травле

В арт-пространстве «Дом культуры» (бывш. ДК Тарного комбината) устроят перформативную читку пьесы «Теперь они меня уважают» 3 февраля в 19 часов. Об этом «Афише Нового Калининграда» сообщил её постановщик Мачей Виктор.

Пьеса «Теперь они меня уважают» шведского драматурга Паулы Стенстром рассказывает о школьной травле и её источниках. В читке примут участие артисты Калининградского областного драматического театра и актриса Елена Лямина (Московский ТЮЗ/ЦИМ).

Вход на читку бесплатный, однако необходима предварительная регистрация на платформе Timepad. Возрастное ограничение — 18+. 

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Напомним, в сентябре прошлого года калининградский драмтеатр начал проект «Новый взгляд — Театр Европы». В его рамках актёры местной труппы читают пьесы современных европейских драматургов в нетеатральных пространствах. Куратором проекта стал польский режиссёр Мачей Виктор. В «Воротах» он устроил читку пьесы «В ожидании Турка» Анджея Стасюка, в ресторане «Атлантика» — читку пьесы «Мисс ВИЧ» Мачея Ковалевского.


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