«Янтарь-холл» переносит мероприятия из-за режима повышенной готовности в регионе

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Театр эстрады «Янтарь-холл» переносит все мероприятия, которые должны были пройти на площадке с 17 марта по 30 апреля. Об этом в понедельник, 16 марта, сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Новые даты мероприятий будут анонсированы в ближайшее время. Все приобретённые билеты будут действительны на новые даты. Если вы хотите их вернуть — возврат средств осуществляется в местах приобретения в 100% размере», — говорится в сообщении.

Напомним, с 17 марта в Калининградской области вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса. До 30 апреля отменяются массовые, деловые, культурные и развлекательные мероприятия, где количество участников превышает 300 человек в помещении и 600 человек на открытом воздухе.


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