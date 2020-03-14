В Калининградской области вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса

С 17 марта в регионе вводится режим повышенной готовности. Соответствующее решение было принято губернатором во время заседания оперативного штаба по контролю за коронавирусной инфекцией и внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субботу, 14 марта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В рамках режима повышенной готовности до 30 апреля отменяются массовые, деловые, культурные и развлекательные мероприятия, где количество участников превышает в помещении 300 человек, на открытом воздухе — 600 человек.

Всем гражданам, вернувшимся из Италии, Испании, Германии, Франции, Ирана, Южной Кореи и Китая в течение последних 14 дней, необходимо обратиться на «горячую линию» по номеру 112. Во время разговора с оператором следует сообщить страну, из которой они прибыли, имеются ли признаки заболевания, в том числе кашель, слабость, температура, одышка, представить свой точный адрес местонахождения.



Напомним, ранее в субботу власти РФ приняли решение закрыть с 15 марта границу с Польшей. Также стало известно, что границу уже сегодня закрывает Литва. При этом пассажирский и грузовой транзит через Литву пока сохраняется.