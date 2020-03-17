Минкульт РФ рекомендовал музеям не работать в выходные и пускать посетителей только в масках

Министерство культуры России приказало подведомственным учреждениям пускать посетителей только в медицинских масках. Соответствующий приказ опубликован на сайте ведомства.

«В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ приказываю <...> руководителям находящихся в ведении Минкультуры России музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, предусмотреть установление режима доступа посетителей в здания музеев и организаций, осуществляющих выставочную деятельность, исключительно в медицинских масках, принадлежащих посетителям», — говорится в приказе, который подписан министром культуры Ольгой Любимовой.

Согласно приказу, такие меры необходимо принять в театрах, филармониях, цирках, «иных организациях исполнительских искусств, а также организациях, осуществляющих публичную демонстрацию фильмов». Руководителям учреждений культуры рекомендовано прекратить деятельность в выходные и праздничные дни, а также сократить время работы.