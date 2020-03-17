В Калининградской области за сутки выявлено еще два случая коронавирусной инфекции

В Калининградской области за сутки выявлено еще два случая коронавирусной инфекции
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Коронавирус нашли у двух калининградок, одна из них вернулась из Польши
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За последние сутки в Калининградской области выявлено два новых случая коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 17 марта, сообщает Роспотребнадзор. Таким образом, всего в регионе на данный момент выявлено 5 заболевших.

Всего за сутки в России зарегистрирован 21 новый случай коронавируса: 4 случая в Москве, 2 — в Самарской области, 2 — в Калининградской области, 2 — в Тверской области, 1 — в Московской области, 1 — в Красноярском крае, 1 — в Тамбовской области, 1 — в Калужской области, 1 — в Нижегородской области, 1 — в Пензенской области, 1 — в Республике Татарстан, 1 — в Республике Хакасия, 1 — в Свердловской области, 1 — в Архангельской области, 1 — в Ярославской области.

Общее число заразившихся коронавирусом в России выросло до 114 человек. В стационарах находятся 109 человек, из них у 106 болезнь протекает в легкой форме без симптомов.

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