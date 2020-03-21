Калининградский театр кукол покажет спектакли онлайн

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград

Калининградский областной театр кукол будет проводить онлайн-трансляции своих спектаклей. Увидеть постановки можно будет в группе коллектива «Вконтакте».

21 марта пройдет показ спектакля «Мальчик-горошек», 22 марта Театр кукол проведёт трансляцию сказки «Как колобок ума-разума набирался», 28 марта в 12 состоится показ спектакля «Огненная корона», 29 марта — трансляция «Сказки о добром сердце». Все показы запланированы на 12:00.

Напомним, с 18 марта в Калининградской области введен запрет на массовые мероприятия с любым количеством участников.



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