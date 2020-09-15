В Калининградском драмтеатре зрителей будут рассаживать зигзагом

Зрителей в Калининградском областном драматическом театре в новом сезоне будут рассаживать зигзагом. Об этом во время брифинга 15 сентября рассказал художественный руководитель Михаил Андреев.

«У нас не шахматная, а зигзагообразная рассадка. Ведь есть же семьи, люди приходят втроем или даже вчетвером, и мы приготовили места для двоих, троих и одного. Угадать, сколько каких зрителей придут, мы не можем. В этой связи мы сначала промониторили, как покупали билеты в прошлом театральном сезоне: сколько приходило людей по одному в процентном отношении к заполняемости зала, сколько по двое, сколько втроем и больше. После мы разделили зал в процентном отношении на двойки, тройки и единички», — пояснил Михаил Андреев.

По его словам, зигзагообразная рассадка сократит существенно сократит доходы театра. «Я думаю, что мы потеряем минимум 40 процентов потенциальных доходов, не говоря уже о том, что полгода мы не работали, — отметил художественный руководитель. — Кроме того, нужно вернуть доверие зрителя, ведь не побежали же все сразу театр. Наверное, на этом мы еще какую-то часть [потенциальных доходов] потеряем».

Напомним, театрам, филармониям и концертным залам Калининградской области разрешили работать с 15 сентября. Соответствующие изменения внесены в постановление регионального правительства. Площадкам придется работать с рядом ограничений по коронавирусу. Они обязаны будут предоставлять зрителям только сидячие места, для соблюдения социальной дистанции залы могут быть заполнены не более чем на 50%.