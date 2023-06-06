В замке Инстербург сыграют спектакль по рассказам зрителей

Театральное объединение <НРЗБ> сыграет благотворительный плейбек-спектакль в замке Инстербург в Черняхвоске. Показ пройдёт 18 июня в 17:00. Часть собранных средств направят на поддержку волонтёрского движения «Хранители руин». 6+

«Плейбек — это популярная форма импровизационного театра. В рамках спектакля зрители рассказывают истории из своей жизни, а актёры тут же разыгрывают их на сцене. Плейбек помогает заново прожить важные моменты прошлого — так, как зрителям самим бы этого хотелось, — пояснили в <НРЗБ>. — Плейбек — это интерактивный театр, гармонично совмещающий психологию, жизнь и искусство».

Модератором спектакля выступит специальный психолог, драматерапевт Евгений Ипатов. Вход на территорию замка платный — 50 рублей. Билетом на спектакль послужит пожертвование на любую сумму.