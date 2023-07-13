В Музее янтаря сыграют спектакль по мемам из «Страдающего Средневековья»

Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград

В Музее янтаря состоится открытый показ спектакля «В поисках священного янтаря». Это результат актёрской лаборатории «Замландского курортного театра», посвящённой средневековому искусству. Показ пройдёт 15 июля в 18:00. Вход на него свободный, однако необходима предварительная онлайн-регистрация. 12+

«Вы увидите, как из исторической справки, новости телеграм-канала „Калининград № 1“, статьи в „Википедии“, мема из паблика „Страдающее Средневековье“, крафта и 10 кг одежды из секонд-хенда рождается настоящее актуальное площадное представление, где фарс смешивается с мистерией, хлесткие шутки — с высокопарными стихами, а любовь — с кровью», — говорится в анонсе.

Кураторами лаборатории выступили театральный режиссёр Максим Максимов (театры Karlsson Haus и «Приют комедианта» в Санкт-Петербурге) и драматург, лауреат премии «Золотая маска» Настасья Фёдорова. «Почему нас заинтересовал именно средневековый период? Работая с культурно-историческим наследием Калининграда через театр, мы увидели большие возможности именно в направлении site-specific, т.е. театральные проекты в нетеатральных пространствах. И конечно, не могли пройти мимо такой плодотворнейшей эпохи, из которой фактически выросла современная медиакультура, и „богатой натуры“ в виде сохранившихся и обретающих вторую жизнь замков и кирх», — отмечают организаторы.

Театральный проект «Замландский курортный театр» запустили в Калининградской области в прошлом году. Его первым спектаклем стала иммерсивная постановка об актёрах Восточной Пруссии, в основе которой — реальная история Замландского курортного театра и его антрепренера Эрнста Тайлинга. 

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