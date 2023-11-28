Спешите попасть в новогодний театр Николая Захарова!

Близится звездный час Деда Мороза и Снегурочки, а также наших любимых зрителей — детей и взрослых! Территория волшебства начнется прямо с порога: зрителей встречают необычные персонажи. Магия Нового года продлится в уютном зале, украшенном зимними инсталляциями.

Для «Взрослых, которые были детьми» — каскад новогодних комедий с танцполом и Дедом Морозом после спектаклей, и, конечно, комплимент от театра в бокале каждому зрителю!


Для «Детей, которые станут взрослыми» долгожданная премьера! Сказка «Серебряное копытце», 3+, по знаменитому сказу П. Бажова

Сказка об ожидании чуда, которое случится, если верить в него и делать добро! Это необыкновенно лиричная, очень светлая история о маленькой девочке, ее кошке и дедушке-охотнике, о мечте однажды увидеть сказочного оленя и драгоценные камушки, летящие из-под его копытца. В сказке много танцевальных этюдов, сказочного света и музыки, но главное — это сам текст и великолепные актеры, его разыгрывающие и перевоплощающиеся в сказочных персонажей. После сказки — фотосессия с персонажами и поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.


Для детей постарше развлекательная программа: «Гарри Поттер: Новый год в Хогвардсе», 7+, с поздравлением Деда Мороза, подарками и угощением. Путешествие в Хогвардс-экспрессе, распределительная шляпа, чемпионат по квиддичу, чудище в бассейне и многое другое. Яркое представление с любимыми героями, таинственная атмосфера камерного театра, сказочная музыка и свет подарят много незабываемых эмоций вашим детям.



15 декабря для взрослых зажигательный спектакль «Рождественское танго в Париже», 16+.

Эксцентричная мелодрама, написанная эксклюзивно для театра Николая Захарова. Она — красивая, талантливая, деловая женщина в устоявшихся отношениях с обаятельным ловеласом средних лет. И вдруг случается яркая вспышка — богатый молодой друг безнадёжно влюбляется в неё и настаивает на том, что разница в возрасте не имеет значения. Весь спектакль в сопровождении Вероники Покровской – электроскрипка и чарующего голоса джазовой вокалистки Наталии Наумовой, вместе с актерами бальные пары - призеры России танцуют аргентинское Танго - танго страсть, танго-разрыв, танго соперничество.

Внимание! С 22 по 30 декабря Театр принимает коллективные заявки на взрослые корпоративы и школьные утренники с новогодним спектаклем и развлекательной программой с Дедом Морозом

С 3 по 8 января продолжаем новогодние театральные вечера со спектаклями и Дедом Морозом для взрослых, а также сказки с Дедом Морозом и подарками для детей.

Встретим Новый год вместе! Театр — это модно. Приходите в театр.

Билеты на сайте театра www.teatrzaharova.ru и Яндекс. Афиша.
Подключена Пушкинская карта.


* ООО «Театр «Содружество актеров», Калининградская обл., г. Светлогорск, Калининградский пр-т, 60, ОГРН 1083917000617
**ООО «ТИКЕТ БЭСТ», г. Санкт-Петербург, ,пр-кт Шуваловский д. 37, к. 1, литер а, ОГРН 1137847283716


Справка

Содружество Актёров театр Николая Захарова

г. Калининград, ул. Глазунова, 9, вход с ул. Глазунова, 22
+7 911 465 72 65
+7 911 455 67 89
teatrzaharova.ru

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