Спешите попасть на комедию, сказку и квест для детей в волшебном театре!

Близится звездный час Деда Мороза и Снегурочки, а также наших любимых зрителей — детей и взрослых! Территория волшебства начнется прямо с порога: зрителей встречают необычные персонажи. Магия Нового года продлится в уютном зале, украшенном зимними инсталляциями.

23 декабря и 3-4 января Сказка «Серебряное копытце», 3+ по знаменитому сказу П. Бажова. Долгожданная премьера для самых маленьких с поздравлением и подарком от Деда Мороза!

Сказка об ожидании чуда, которое случится, если верить в него и делать добро! Это необыкновенно лиричная, очень светлая история о маленькой девочке, ее кошке и дедушке — охотнике, о мечте однажды увидеть сказочного оленя и драгоценные камушки, летящие из-под его копытца. В сказке много танцевальных этюдов, сказочного света и музыки, но главное — это сам текст и великолепные актеры, его разыгрывающие и перевоплощающиеся в сказочных персонажей. После сказки — фотосессия с персонажами и поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.





6 и 13 января «Гарри Поттер: Новый год в Хогвардсе», 7+. Праздничный квест с поздравлением Деда Мороза, подарками и угощением!

Путешествие в Хогвардс-экспрессе, распределительная шляпа, чемпионат по квиддичу, чудище в бассейне и многое другое. Яркое представление с любимыми героями, таинственная атмосфера камерного театра, сказочная музыка и свет подарят много незабываемых эмоций вашим детям.





27.12 Невероятная комедия «Новогодний роман»,16+. В новогоднюю ночь случайно встречаются незнакомые мужчина и женщина. Он одинок, несмотря на ​ деньги, положение и молодых подружек. Она тоже ​ одинока, притом, что ​ красива и умна. В этой истории присутствуют еще три персонажа, которые, сами не желая того, то мешают счастью этих двоих, то помогают в разных необычных ситуациях. Комедия полна искрометного юмора на фоне популярной музыки, которая создает мягкую атмосферу любви и праздника. Хочется любить, плакать и смеяться на этом празднике жизни! Все заканчивается звоном бокалов, боем курантов и появлением деда Мороза!

Для «Взрослых, которые были детьми» — каскад новогодних комедий с танцполом и Дедом Морозом после спектаклей, и, конечно, комплимент от театра в бокале каждому зрителю!





03.01.18:00 «Муж в новогоднюю ипотеку»

04.01 18:00 «Новогодний роман»

06.01 18:00 «Турбулентность»

08:01 17:00 «Мастер и Маргарита. Бал»

Встретим Новый Год вместе! Театр — это модно. Приходите в театр.

Билеты на сайте театра www.teatrzaharova.ru и Яндекс. Афиша.

Подключена Пушкинская карта.

* ООО «Театр «Содружество актеров», Калининградская обл., г. Светлогорск, Калининградский пр-т, 60, ОГРН 1083917000617

**ООО «ТИКЕТ БЭСТ», г. Санкт-Петербург, ,пр-кт Шуваловский д. 37, к. 1, литер а, ОГРН 1137847283716