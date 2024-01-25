Не пропустите 3 февраля спектакль-хит «Турбулентность» в театре Захарова





3 февраля — «Турбулентность», современная французская комедия.

Блистательная современная французская комедия положений (18+), остроумно задуманная и просто написанная о любовных приключениях молодого парижского ловеласа с тремя очаровательными стюардессами. Избранницы летают на разных авиалиниях, и это позволяет изобретательному жениху подстраивать свою жизнь под расписание «прилета-отлета» всех «невест». Но однажды в расписании происходит накладка...

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10 февраля 18.00 — Спектакль «Париж-Paris», французская комедия, концовку которой выберут зрители!

Остросюжетный спектакль (18+), где мир прекрасных иллюзий взрывает правда жизни. Главный герой может арендовать все, включая жену, дочь и друга. Игроки принимают условие, но удается ли им его выполнить? Неожиданно они оказываются вовлеченными в игру, сулящую им неплохие дивиденды. Кому-то из персонажей придётся выйти из игры, а кто-то пройдёт до конца...

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17 февраля 18.00 — Спектакль «Безымянная звезда», остросюжетная мелодрама.

Идеальная остросюжетная комедия (16+) и красивая история неожиданной любви от Николая Захарова по пьесе Михаила Себастиана.

Любовный треугольник, в котором незнакомка из высшего общества впервые сталкивается с миром прелестной провинции и переворачивает там жизнь многих.

Молодой романтик-астроном, открывающий прекрасной незнакомке звездные миры и свое сердце, или ее постоянный спутник — брутальный, респектабельный, обладатель больших денег и своей возлюбленной, не сомневающийся ни в чем — мечта многих женщин.

Сложный выбор для героини и для многих женщин в наше время. Песочные часы чувств переворачиваются в пользу каждого из мужчин на протяжении всего спектакля.

Для кого-то это маленькая остановка на Безымянной звезде, а для кого-то... другая жизнь.

Персонажи «феллинивских» сцен между «провинциальной элитой» и представителями высшего света подарят зрителям прекрасные моменты и мягкой иронии, и безудержного смеха.

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Репертуар театра на февраль:

3 февраля 18.00 — «Турбулентность», современная французская комедия, 18+

10 февраля 18.00 — Спектакль «Париж- Paris», французская комедия с открытым финалом, 18+

17 февраля 18.00 — Спектакль «Безымянная звезда», остросюжетная мелодрама, 16+

18 февраля 17.00 — Спектакль «Неожиданный роман», комедия, 16+

22 февраля 19.00 — Спектакль «Танго в Париже», эксцентрическая мелодрама, 18+. После спектакля поздравление мужчин, вечеринка.

23 февраля 17.00 — Юбилейный концерт главного голоса спектакля «Мастер и Маргарита. Бал» Юлии Галдикайте, 16+

25 февраля 17:00 — Спектакль «Мастер и Маргарита.Бал», иммерсивный спектакль-променад, 18+

Театр — это модно. Приходите в театр.



* ООО «Театр «Содружество актеров», Калининградская обл., г. Светлогорск, Калининградский пр-т, 60, ОГРН 1083917000617

**ООО «ТИКЕТ БЭСТ», г. Санкт-Петербург, ,пр-кт Шуваловский д. 37, к. 1, литер а, ОГРН 1137847283716