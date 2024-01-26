В Драмтеатре поставят «Преступление и наказание»

Режиссёр Филипп Гуревич поставит в Калининградском областном драматическом театре спектакль по роману Федора Достоевского «Преступление и наказание». Премьера запланирована в апреле (16+).

«Чтобы разнообразить репертуар, мы приглашаем постановщиков, уже зарекомендовавших себя в театральных столицах и городах России», — цитирует пресс-служба Драмтеатра художественного руководителя Александра Федоренко.

В 2009 году Филипп Гуревич окончил актерский факультет ВТУ им. Щепкина (мастерская Д. Кознова), в 2018 году — режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская О. Кудряшова). Ставил спектакли в «Школе современной пьесы», Театре им. Ермоловой, РАМТе, «Гоголь-центре», театре «Шалом», «Современнике» и др.

«Лауреат Российской Национальной премии в области театрального искусства для детей «Арлекин» 2022 года в номинации «Лучшая работа режиссера» за спектакль «Василисса» (РАМТ). Спектакли «Хлебзавод» (Тверской ТЮЗ) и «Василисса» вошли в лонглист Национальной театральной премии «Золотая маска — 2022», — отмечается на странице Филиппа Гуревича на сайте театра «Современник».

Также до конца сезона в Драмтеатре планируют представить спектакль-посвящение Александру Пушкину «Наше всё» (реж. Степан Пектеев из БДТ, 12+), постановку «Коралина» по одноименной повести фантаста Нила Геймана (реж. Анна Морозова, 6+) и мелодраму «Дикарь» по пьесе Алесандро Касона (реж. Михаил Салес, 12+).