Встречаем культурную весну с Достоевским в театре Н.Захарова

26 марта спектакль «Князь» по роману Ф.М. Достоевского «Идиот», метатеатральное прочтение, 16+

Впервые русская классика в театре Захарова!

Перед зрителями разворачивается некая «игра в игре»: репетиция в небольшом театре и разговор постановщика и актёров о Достоевском и его романе вдруг «превращаются» в театральный эксперимент, в котором актёры перевоплощаются на глазах у зрителей в персонажей романа, получая свободу существования в предлагаемых обстоятельствах.

Николай Захаров — режиссёр спектакля, присутствует в зале и в сценах спектакля. Он оставляет за собой право на вмешательство в любой момент.

Любовные треугольники, масоны, скачки и соучастники-зрители...

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Специально для наших маленьких зрителей:

23 марта: волшебная сказка «Серебряное копытце» по сказу П. Бажова, 3+

Сказка о доброте, милосердии и душевной щедрости. Это история удивительной дружбы маленькой девочки, её кошки Мурёнки и волшебного козлика Серебряное копытце. Сказка об ожидании чуда, которое случится, если верить в него и делать добро, о мечте однажды увидеть сказочного оленя и драгоценные камушки, летящие из-под его копытца.

В сказке разговорные сцены чередуются с танцевальными историями персонажей под прекрасную музыку известных композиторов.

Сказочный свет, необычные костюмы, прекрасные актеры — все это создает магию театра, которую так любят дети.

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30 марта и 20 апреля:

Философская сказка «Маленький принц», 6+

Философская сказка для семейного просмотра по повести Антуана де Сент-Экзюпери. В роли Маленького принца — Володя Липилин.

Посвящается детям, которые будут взрослыми, и взрослым, которые были детьми. Театр Николая Захарова бережно, трепетно, но всё же по-своему, рассказывает знаменитую историю Антуана де Сент-Экзюпери.

Детям будет созвучна трогательная история о маленьком мальчике, путешествующем от планеты к планете, познающем мир, дружбу и любовь, а взрослым — философская глубина текста.



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Репертуар театра на март-апрель:

23 марта, 12:00. Волшебная сказка «Серебряное копытце», 3+

23 марта и 12 апреля, 18.00. Спектакль «Все отдам за вашего мужа», бракоразводная комедия по пьесе М. Задорнова, 18+

30 марта и 20 апреля, 12:00. Спектакль «Маленький принц», философская сказка, 6+

5 апреля, 19.00. Премьера! Спектакль «Князь» по роману Ф.М. Достоевского «Идиот», метатеатральное прочтение, 16+

6 и 28 апреля, 17.00. Спектакль «Мастер и Маргарита.Бал», иммерсивный спектакль-променад, 18+

13 апреля, 18.00. Спектакль «Безымянная Звезда», остросюжетная мелодрама по пьесе румынского драматурга Михаила Себастьяна (16+)

14 апреля, 17.00. Спектакль «Танго в Париже», Эксцентрическая мелодрама, 16+

19 апреля, 19.00. Спектакль «Вечеринка с придурком», Экзистенциальная комедия, 18+

21 апреля, 17.00. Спектакль «Париж-Paris», Французская комедия, финал которой выбирают зрители, 18+

26 апреля, 19.00. 29-летие театра! Премьера! Спектакль «Князь» по роману Ф.М. Достоевского «Идиот», метатеатральное прочтение, 16+





Театр — это модно. Приходите в театр.

* ООО «Театр «Содружество актеров», Калининградская обл., г. Светлогорск, Калининградский пр-т, 60, ОГРН 1083917000617

**ООО «Тикет Бэст», г. Санкт-Петербург, ,пр-кт Шуваловский д. 37, к. 1, литер а, ОГРН 1137847283716