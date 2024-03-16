В квартире калининградской художницы сыграют спектакль о поиске своего места

Фрагмент работы Ольги Дмитриевой
Фрагмент работы Ольги Дмитриевой

Театральное объединение <НРЗБ> представит спектакль «Лес. Своё» о поиске своего места — как в философском смысле, так и в географическом. Главную роль исполняет художница-этнограф Ольга Дмитриева. Показы пройдут в её квартире-мастерской 16 марта в 21:00 и 23 марта в 19:00. 18+

«Спектакль живет в квартире в старом немецком доме в центре города. Это первый калининградский „Лес“ — часть всероссийского театрального альманаха, вдохновленного философией Владимира Бибихина и номинированного на премию „Золотая маска“ . В необычном пространстве говорит о своём художник-этнограф Ольга Дмитриева, о своих личных выборах, отъездах и возвращении, о ярких воспоминаниях детства и важных встречах, поиске своего пути, истории страны и о своём любимом городе: Калининграде или Кёнигсберге. Это вдохновляющее исследование поиска своего я, своего дела, своего места... И в этом исследовании есть место юмору, иронии и теплу, ведь вас пригласили в гости», — говорится в анонсе.

Режиссером калининградского акта «Леса» выступила Ангелина Засенцева, драматургом — Елена Саморядова. «У нас нет [напечатанного] текста, есть только структура. Особенная прелесть это спектакля в том, что у Ольги [Дмитриевой] есть возможность импровизировать каждый раз, то есть мы знаем, какие будут рассказаны истории, но как они будут рассказаны, остается за Олей. Фактически это устное народное творчество, но, понятное дело, отрепетированное», — рассказывала «Новому Калининграду» Елена Саморядова. 

По словам продюсера «Лес. Свое» Юлии Чуриловой, спектакль стал рассуждениями о поиске себя и своего места. «Для меня лично Ольга [Дмитриева] стала проводником в Калининград. Глубоко погруженным и очень любящим этот город, его историю, при этом ироничным. И нам хотелось сохранить это в спектакле», — отмечала она.

Стоимость билетов — 1000 рублей. Приобрести билеты можно онлайн*.

*Продавец — Чурилова Юлия Сергеевна, ИНН 540125707108

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