5 и 26 апреля смотрим премьеру «Князь» по роману Ф.М.Достоевского «Идиот»

В честь Международного Дня Театра с 22 по 28 марта по промокоду «театр15» на сайте teatrzaharova.ru скидка на все спектакли апреля — 15%! И это еще не все.

5 и 26 апреля Премьера! Спектакль «Князь» по роману Ф. М. Достоевского «Идиот», метатеатральное прочтение, 16+

Впервые русская классика в театре Захарова!

Перед зрителями разворачивается некая «игра в игре»: репетиция в небольшом театре и разговор постановщика и актёров о Достоевском и его романе вдруг «превращаются» в театральный эксперимент, в котором актёры перевоплощаются на глазах у зрителей — в персонажей романа, получая свободу существования в предлагаемых обстоятельствах.





Николай Захаров — режиссёр спектакля, присутствует в зале и в сценах спектакля. Он оставляет за собой право на вмешательство в любой момент.

Любовные треугольники, масоны, скачки и соучастники — зрители...

Театр, единственный и первый из всех театров региона, обращается к роману «Идиот» Ф. М. Достоевского, к библейской истории, перенесённой писателем на российскую почву и столь остро звучащей в наши дни. Ключевым образом спектакля становится образ князя Мышкина, невольно ставшего причиной соперничества двух неординарных женщин.

Эмоциональное восприятие спектакля обеспечивается великолепной музыкой, необычными костюмами, продуманной хореографией и лаконичной сценографией, призмой живой актёрской игры, умением актёров перевоплощаться. Интересно, что постановка осуществлена в камерном театральном зале, где зритель находится в одном пространстве с актёрами, на расстоянии «вытянутой руки». Это сильное впечатление для зрителей и огромная ответственность для актёров, с которой они справляются не затруднительно.

Спектакль, одновременно существующий в двух жанровых ипостасях — классики и эксперимента, — редкое явление для нашего региона.

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Зал за столиками. Комплимент от театра каждому зрителю!





Репертуар театра на март — апрель:

23 марта 12:00. Волшебная сказка «Серебряное копытце», 3+

23 марта и 12 апреля 18.00. Спектакль «Все отдам за вашего мужа», бракоразводная комедия по пьесе М. Задорнова, 18+

30 марта и 20 апреля 12:00. Спектакль «Маленький принц», философская сказка, 6+

5 апреля 19.00. Премьера! Спектакль «Князь» по роману Ф. М. Достоевского «Идиот», метатеатральное прочтение, 16+

6 и 28 апреля 17.00. Спектакль «Мастер и Маргарита.Бал», иммерсивный спектакль-променад, 18+

13 апреля 18.00 .Спектакль «Безымянная Звезда», остросюжетная мелодрама по пьесе румынского драматурга Михаила Себастьяна, 16+

14 апреля 17.00. Спектакль «Танго в Париже», Эксцентрическая мелодрама, 16+

19 апреля 19.00. Спектакль «Вечеринка с придурком», Экзистенциальная комедия, 18+

21 апреля 17.00. Спектакль «Париж-Paris», Французская комедия, финал которой выбирают зрители, 18+

26 апреля 19.00. 29-летие театра! Премьера! Спектакль «Князь» по роману Ф. М. Достоевского «Идиот», метатеатральное прочтение, 16+

Театр — это модно. Приходите в театр.





Билеты на сайте театра www.teatrzaharova.ru и Яндекс. Афиша.

Подключена Пушкинская карта.



* ООО «Театр «Содружество актеров», Калининградская обл., г. Светлогорск, Калининградский пр-т, 60, ОГРН 1083917000617

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