5 и 26 апреля смотрим премьеру «Князь» по роману Ф.М.Достоевского «Идиот»

В честь Международного Дня Театра с 22 по 28 марта по промокоду «театр15» на сайте teatrzaharova.ru скидка на все спектакли апреля — 15%! И это еще не все.

5 и 26 апреля Премьера! Спектакль «Князь» по роману Ф. М. Достоевского «Идиот», метатеатральное прочтение, 16+

Впервые русская классика в театре Захарова!

Перед зрителями разворачивается некая «игра в игре»: репетиция в небольшом театре и разговор постановщика и актёров о Достоевском и его романе вдруг «превращаются» в театральный эксперимент, в котором актёры перевоплощаются на глазах у зрителей — в персонажей романа, получая свободу существования в предлагаемых обстоятельствах.


Николай Захаров — режиссёр спектакля, присутствует в зале и в сценах спектакля. Он оставляет за собой право на вмешательство в любой момент.

Любовные треугольники, масоны, скачки и соучастники — зрители...

Театр, единственный и первый из всех театров региона, обращается к роману «Идиот» Ф. М. Достоевского, к библейской истории, перенесённой писателем на российскую почву и столь остро звучащей в наши дни. Ключевым образом спектакля становится образ князя Мышкина, невольно ставшего причиной соперничества двух неординарных женщин.

Эмоциональное восприятие спектакля обеспечивается великолепной музыкой, необычными костюмами, продуманной хореографией и лаконичной сценографией, призмой живой актёрской игры, умением актёров перевоплощаться. Интересно, что постановка осуществлена в камерном театральном зале, где зритель находится в одном пространстве с актёрами, на расстоянии «вытянутой руки». Это сильное впечатление для зрителей и огромная ответственность для актёров, с которой они справляются не затруднительно.

Спектакль, одновременно существующий в двух жанровых ипостасях — классики и эксперимента, — редкое явление для нашего региона.

Подробнее.

Зал за столиками. Комплимент от театра каждому зрителю!


Репертуар театра на март — апрель:

23 марта 12:00. Волшебная сказка «Серебряное копытце», 3+

23 марта и 12 апреля 18.00. Спектакль «Все отдам за вашего мужа», бракоразводная комедия по пьесе М. Задорнова, 18+

30 марта и 20 апреля 12:00. Спектакль «Маленький принц», философская сказка, 6+

5 апреля 19.00. Премьера! Спектакль «Князь» по роману Ф. М. Достоевского «Идиот», метатеатральное прочтение, 16+

6 и 28 апреля 17.00. Спектакль «Мастер и Маргарита.Бал», иммерсивный спектакль-променад, 18+

13 апреля 18.00 .Спектакль «Безымянная Звезда», остросюжетная мелодрама по пьесе румынского драматурга Михаила Себастьяна, 16+

14 апреля 17.00. Спектакль «Танго в Париже», Эксцентрическая мелодрама, 16+

19 апреля 19.00. Спектакль «Вечеринка с придурком», Экзистенциальная комедия, 18+

21 апреля 17.00. Спектакль «Париж-Paris», Французская комедия, финал которой выбирают зрители, 18+

26 апреля 19.00. 29-летие театра! Премьера! Спектакль «Князь» по роману Ф. М. Достоевского «Идиот», метатеатральное прочтение, 16+

Театр — это модно. Приходите в театр.

Билеты на сайте театра www.teatrzaharova.ru и Яндекс. Афиша.
Подключена Пушкинская карта.

* ООО «Театр «Содружество актеров», Калининградская обл., г. Светлогорск, Калининградский пр-т, 60, ОГРН 1083917000617
**ООО «Тикет Бэст», г. Санкт-Петербург, ,пр-кт Шуваловский д. 37, к. 1, литер а, ОГРН 1137847283716


Справка

Содружество Актёров театр Николая Захарова

г. Калининград, ул. Глазунова, 9, вход с ул. Глазунова, 22
+7 911 465 72 65
+7 911 455 67 89
teatrzaharova.ru

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

[x]
148
Реклама. ООО «Театр «Содружество актеров», ИНН 3912005467, Erid: LatgBaJxr
Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter