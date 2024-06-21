В Калининграде покажут иммерсивный спектакль о Канте

28 июня в Кафедральном соборе состоится премьера иммерсивного спектакля «Шесть экспонатов в поисках...» (6+), посвящённого философу Иммануилу Канту. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе Балтийского филиала музея имени Пушкина.



Предполагается, что спектакль станет центральным событием в рамках культурно-просветительского проекта музея. «Проект „Искусство жить дома“ проходит по всей России в пушкинских музеях. Современные художники рефлексируют на тему знаменитых исторических личностей. Наш Балтийский филиал выбрал спектакль про Канта в честь его 300-летнего юбилея», — рассказала сотрудник пресс-службы музея Анастасия Рослякова.

Всего запланировано шесть показов спектакля. В Кафедральном соборе постановку можно будет увидеть с 28 по 30 июня, в «Доме пастора» в посёлке Веселовка — с 5 по 7 июля.

В самом Пушкинском музее запланированы лекции философа Валентина Балановского на тему «Кант в расфокусе интернет культуры» и искусствоведа Ирины Кожевниковой «Образ Канта в малой скульптуре и пластике», а также творческая встреча с участниками проекта, сообщили в пресс-службе учреждения.