«Дикарь» и «Макбет»: какими постановками Драмтеатр открывает новый сезон

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10 августа начинается 78-й театральный сезон Калининградского областного драматического театра, который откроет комедия «Дикарь» (12+) по пьесе Алехандро Касоны. Как сообщает пресс-служба театра, комедия в постановке народного артиста России, режиссёра Михаила Салеса «обещает погрузить в испанские страсти и поднять тему настоящей любви». Следующий ее показ состоится 13 сентября. Спектакль участвует в программе «Пушкинская карта».

Репертуар драмтеатра также пополнится спектаклем режиссёра-постановщика Владислава Тутака «Макбет. Трагедия» (16+) по пьесе Уильяма Шекспира. «Режиссер-постановщик переосмыслил мировой шедевр, разобрал его на детали и собрал заново таким образом, что оказался, пожалуй, максимально близок к шекспировскому театру. На сцене звучит не только перевод Бориса Пастернака, но и старый английский язык», — рассказали в театре. Постановка будет показана 28 и 29 сентября.

В сентябре также будут повторно показаны хоррор-мюзикл «Коралина в стране кошмаров» (12+), драма на основе реальных событий «Нюрнберг» (16+), трагедия «Материнское поле» (16+), сюжет для небольшого рассказа «Чайка» (16+), спектакль-кино «Наше всё» (16+) и комедии «Требуется лжец» (16+) и «Что делать женщине?» (18+).

Помимо этого с 1 августа на площадке башни «Врангель» театр показывает уличный спектакль «Не КАНТовать» (12+), посвящённый юбилею философа Иммануила Канта, и аудиоспектакль «Путешествие налегке» (16+) в театральном трамвае. Спектакли вне стен драмтеатра артисты будут играть весь август четыре раза в неделю.

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