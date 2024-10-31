Посетить несколько эпох: горвласти анонсировали спектакль о Калининграде

Все новости по теме: Культура

Актеры театрального отделения «ВДОХновение» представят спектакль «Калининград глазами поколений» 5 ноября в 18:00 в «Доме молодёжи» и 6 ноября в 18:00 во Дворце культуры «Машиностроитель» (12+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

«Это уникальное событие в культурной жизни нашего города, которое создано в жанре документального театра. В основу спектакля легли воспоминанания переселенцев, знаковые факты, исторические хроники. Артисты-любители путём актёрско-режиссёрских методик самостоятельно искали материал, писали сценарии и проводили постановочные работы. Формат спектакля-экскурсии даёт удивительную возможность, словно на машине времени, посетить несколько эпох, познакомиться с личностями, которые внесли вклад в развитие нашего региона. Мы покажем Вам Калининград таким, каким видим его мы — молодое поколение», — отмечают организаторы.

Вход бесплатный, для посещения мероприятий необходимо зарегистрироваться на сайте.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2024 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная д.2-4, лит/из лит IV/"Б.Б.Б.1", кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter