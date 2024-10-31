Посетить несколько эпох: горвласти анонсировали спектакль о Калининграде

Актеры театрального отделения «ВДОХновение» представят спектакль «Калининград глазами поколений» 5 ноября в 18:00 в «Доме молодёжи» и 6 ноября в 18:00 во Дворце культуры «Машиностроитель» (12+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда.

«Это уникальное событие в культурной жизни нашего города, которое создано в жанре документального театра. В основу спектакля легли воспоминанания переселенцев, знаковые факты, исторические хроники. Артисты-любители путём актёрско-режиссёрских методик самостоятельно искали материал, писали сценарии и проводили постановочные работы. Формат спектакля-экскурсии даёт удивительную возможность, словно на машине времени, посетить несколько эпох, познакомиться с личностями, которые внесли вклад в развитие нашего региона. Мы покажем Вам Калининград таким, каким видим его мы — молодое поколение», — отмечают организаторы.

Вход бесплатный, для посещения мероприятий необходимо зарегистрироваться на сайте.