Калининградский «Дом искусств» намерен получить статус театра

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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«Дом искусств» в Калининграде намерен добиться официального статуса театра. Об этом журналистам 2 ноября сообщил его директор Дмитрий Новиков.

«Статус театра — это чисто документальная работа, чисто юридическая, — пояснил Новиков. — ОКВЭДы (общероссийский классификатор видов экономической деятельности — прим. „Нового Калининграда“), уставы и всё остальное. Всё остальное для того, чтобы стать театром у нас есть. Чтобы стать театром, у нас уже есть театр».

Кроме того, Новиков заявил, что в сезоне 2025 года площадка намерена принимать спектакли более высокого ранга, так как закончен монтаж сценического оборудования.

«У нас на следующий сезон уже очень много постановок из Санкт-Петербурга и Москвы „с известными-известными артистами“. Откройте репертуарный план, там всё есть, — заметил он. — Например, 13 января к нам приедут Александр Панкратов-Чёрный и Татьяна Кравченко (спектакль „Не стреляйте в экстрасенса!“ (16+) — прим. „Нового Калининграда“). Потом Ефим Шифрин и Екатерина Васильева. Это то, чего у нас раньше не было. Постановки к нам не шли, потому что не было возможности подвеса и расстановки декораций. Теперь всё это есть и мы с радостью принимаем спектакли».

По словам Новикова, учреждению, столкнувшемуся с проблемами из-за подрядчика, еще осталось отремонтировать два фойе и малый зал (его ремонт обещают закончить к середине декабря этого года), а также есть планы привести в порядок подвалы.

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