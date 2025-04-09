«Искатели жемчуга» и «Мадам Бовари»: стали известны постановки фестиваля «Башня»

Театральный фестиваль «Башня» (12+) с участием пяти российских коллективов пройдет в Калининграде с 27 мая по 7 июня. На сцене Областного драматического театра покажут в общей сложности семь постановок театров-участников. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на художественного руководителя драмтеатра и организатора фестиваля Александра Федоренко.

«Фестиваль „Башня“ потихоньку разрастается: если в прошлом году в нем участвовали четыре театра, и каждый из них выходил на сцену единожды, то в нынешнем, шестом по счету фестивале, заявлены пять театров, а общее число показов их работ достигнет семи», — рассказал Федоренко.

Худрук уточнил, что дважды коллектив Государственного академического Большого театра России представит оперу Жоржа Бизе «Искатели жемчуга» (12+). Зрители также дважды увидят спектакль «Мадам Бовари» (18+) по мотивам романа Гюстава Флобера в постановке коллектива театрального агентства «Арт-Партнер XXI».

«Наш фестиваль, следуя заложенной с основанием его традиции, сохраняет мультижанровость, представляя спектакли самых разных жанров. Спектакль „Месяц в деревне“ (16+) по мотивам комедии Ивана Тургенева сыграют в день открытия фестиваля артисты Санкт-Петербургского Академического драматического театра имени В.Ф. Комиссаржевской. Из Петербурга же приедет в Калининград необычный клоунский театр „Семьяньюки“, а из Челябинска — театр современного танца», — отметил Федоренко. Он также уточнил, что помимо основной зрителей ожидает специальная программа. «Пока держим ее в секрете, объявим чуть ближе к фестивалю. Но, скажу, это будет нечто необычное», — подчеркнул худрук.