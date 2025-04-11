19 апреля, в субботу, состоится спектакль «Князь» по роману Достоевского «Идиот»

Новый формат общения с искусством! Хочется страстей? Все здесь: любовь, ревность, кресты, плети и ножи! Лепестки роз из красных превратятся в черные и истекут кровью, обнажая невыносимые любовные треугольники и человеческие пороки. Красота и уродство. «Игра в игре», в которой актёры путем вытягивания карт распределяют роли. 

Персонаж-режиссёр присутствует почти во всех ценах спектакля, оставляя за собой право на вмешательство в любой момент. Метапластика в черных занавесах и масках под магическую музыку. Истинные лица прикрыты масками масонства. Великолепный образ князя Мышкина, ставшего причиной соперничества двух женщин.

Из рецензии критика: «Мощно, талантливо, профессионально. Три часа на одном дыхании. А ведь это Достоевский! Светлана Захарова — Настасья Филипповна — это лучшая из всех Настасий, которых видела и в кино, и в театре. Энергетика сносила зрительские ряды. Саша Кузнецов — Мышкин — он для этой роли родился. Это настоящий русский театр! Много потеряете, если не увидите».


Билеты на сайте театра www.teatrzaharova.ru и Яндекс. Афиша.

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* ООО «Театр «Содружество актеров», Калининградская обл., г. Светлогорск, Калининградский пр-т, 60, ОГРН 1083917000617
**ООО «Тикет Бэст», г. Санкт-Петербург, ,пр-т Шуваловский д. 37, к. 1 а, ОГРН 1137847283716


Справка

Содружество Актёров театр Николая Захарова

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+7 911 465 72 65
+7 911 455 67 89
teatrzaharova.ru

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