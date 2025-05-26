Идем в театр Н. Захарова: «Маленький принц», премьера «Князь» и бал у Воланда



31 мая в 18:00 комедия «Турбулентность».

Три стюардессы, влюбленные в них мужчины и сломавшееся расписание рейсов. Комедия, где страсть и ложь летают бизнес-классом. 18+





1 июня 12.00 философская сказка «Маленький принц».

В День защиты детей помните: каждый ребёнок — планета. Главное — не мешать ему светить. 6+





14 июня 18.00 спектакль «Князь» по роману Достоевского «Идиот».

Любовные треугольники режут пространство. Маски, фраки, плети и черные розы. Невероятное режиссерское решение. 12+





15 июня в 17:00 «Мастер и Маргарита. Бал».

Спектакль-мюзикл, где зрители — гости на балу у Воланда, а театр превращается в «пятое измерение». Только в полнолуние! 18+

21 июня 18.00 «Все отдам за вашего мужа».

Бракоразводная комедия. Она ждёт мужа отпраздновать 25-летие их брака. А в дверь звонит та, что всё изменит. 18+.

30 мая 19.30 «Легенды прусского кота». Открытие театрализованных прогулок по Светлогорску. Проводником и рассказчиком служит Прусский кот, а на пути персонажи из легенд и странные находки. 6+.