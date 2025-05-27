Музтеатр: в июле Калининград ждет национальная премьера мюзикла «Девчата»

Фото предоставлено пресс-службой музтеатра
Фото предоставлено пресс-службой музтеатра
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В июле Калининградский областной музыкальный театр первым в России представит новый мюзикл. Это будет добрая комедия о любви «Девчата» ( 12+) в сопровождении музыкальной группы театра. Премьера спектакля — 4, 5, 6 июля, сообщила пресс-служба.

Мюзикл «Девчата» создан по мотивам повести Бориса Бедного, положенной в основу одноименной культовой комедии советского кино. Режиссер-постановщик — Оксана Холева («Снегурочка», «Любовь в стиле джаз», «Бременские музыканты», «Кукольный дом»). В роли Тоси Кислицыной — артистка Музыкального театра Юлия Русакова, в роли Ильи Ковригина — артисты театра (в дубле) Михаил Петров, Макс Шведов.

«Спектакль будет немного отличаться от известного советского кинофильма, т.к. написан по мотивам первоисточника — повести Бориса Бедного „Девчата“. Однако основные ключевые сцены из киноленты зритель обязательно увидит, как и услышит знаменитые разобранные на цитаты фразы. В мюзикле будут звучать другие песни, не те, что в кинофильме, хотя отсылки к известным кинохитам будут. При этом в спектакле сохранится музыкальный стиль знаменитой кинокомедии», — обещают в музтеатре.

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