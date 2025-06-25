«Ромео и Джульетта» и «Слуга двух господ»: названы спектакли «Балтийских сезонов»

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
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Ежегодный фестиваль искусств «Балтийские сезоны» пройдет с 27 августа по 6 сентября. На сцене Калининградского драматического театра сыграют артисты Санкт-Петербургского театра имени Ленсовета и Московского театра имени А.С. Пушкина. Информация об этом размещена на сайте драмтеатра.

27 августа фестиваль откроет спектакль «Ромео и Джульетта» (16+) по пьесе Уильяма Шекспира. Режиссер Мария Романова вместе с артистами театра имени Ленсовета «задумали» сделать постановку «гимном жизни и чистоты чувств, к которым тянется человек любой эпохи».

Артисты из Санкт-Петербурга 28 августа представят рассказы Антона Чехова в спектакле с названием «Чехов. Хочется жить!» (16+). По словам создателей спектакля, «он позволит зрителю вступить в откровенный и искренний диалог с автором и поговорить о самих себе: о своих мечтах и страхах, комплексах и достоинствах, грустных и смешных​ судьбах, ​ ничтожности и величии​ Человека​ и о бесконечной​ надежде на счастье».

Продолжит «Балтийские сезоны» Московский драматический театр имени А.С. Пушкина. В сентябре в Калининграде артисты театра сыграют трижды: 3 сентября «Слугу двух господ» (16+), а 5 и 6 сентября — «Зойкину квартиру» (18+).

«Слуга двух господ» — постановка режиссера Юрия Муравицкого. На знаменитую комедию Карло Гольдони он предлагает посмотреть глазами современных скоморохов, наполняя действие музыкой, танцами и акробатикой.

«Зойкину квартиру» по пьесе Михаила Булгакова поставил режиссер и художественный руководитель театра им. Пушкина Евгений Писарев. «На мой взгляд, Булгаков созвучен современной реальности: его героями часто становятся люди, утратившие почву под ногами, вынужденно простившиеся с прежней жизнью. „Зойкина квартира“, мне кажется, написана под влиянием немого кино. Вместе с Зиновием Марголиным и Марией Даниловой мы хотим попробовать обратиться к жанру нуар-драмы, выросшей из кинематографа. Герои пьесы во главе с Зоей Пельц, которую сыграет Александра Урсуляк, пытаются построить свой замкнутый мир в отдельно взятой московской квартире. Но мир этот, неизбежно сталкиваясь с реальностью, получается темным, таинственным, почти инфернальным. Тем не менее, в пьесе заложено большое количество любви, которое мы попытаемся проявить и приумножить в процессе создания спектакля, ведь именно любовь подталкивает героев к совершению тех или иных поступков», — рассказал Евгений Писарев.

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