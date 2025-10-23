В Калининградском драмтеатре пройдет премьера спектакля «Любовник»

Изображение: пресс-служба драмтеатра
Изображение: пресс-служба драмтеатра
На сцене Калининградского драматического театра 8 и 9 ноября состоится третья премьера 79-го театрального сезона. Как сообщает пресс-служба, драму «Любовник» (16+) ставит приглашенный режиссер Роман Габриа.

Габриа известен калининградским зрителям по фестивалю «Башня», в программе которого в этом году был его спектакль «Месяц в деревне» (театр им. В.Комиссаржевской). Для драмтеатра он взял в работу киносценарий Геннадия Островского к известному фильму Валерия Тодоровского. В авторской театральной интерпретации этой истории возникнет осязаемая героиня — умершая жена главного героя. В драмтеатре также пообещали показать «оживающие декорации и отсылки к эстетике фильмов Кристофера Нолана».

«Спектакль о путешествиях в пространстве-времени, о семье, любви к близким людям, о сложностях приятия и прощения. Зрителей ждет сочетание гиперреалистичности материального мира и сюрреалистических сцен сновидений главного героя. Здесь реальное смешивается с воображаемым, а мифологемы подкрепляются необычным визуальным рядом. При этом драматизм ситуации не лишён простого жизненного юмора», — следует из анонса.

На спектакле действует программа «Пушкинская карта».

