Калининградский театр «Дель» возобновляет работу после пятилетнего перерыва

Все новости по теме: Культура

В Калининграде возобновил свою деятельность театр «Дель», временно прекративший свою деятельность из-за закрытия Дом актёра (в его стенах сейчас находится музей «Хранители памяти» Владимира Скаржинскаса). О том, что труппа начинает работу на площадке «Калиниградского театра эстрады» (Дома искусств), сообщила на своей странице «ВКонтакте» режиссёр театра, член Союза театральных деятелей Татьяна Слещенкова.

«5 лет перерыва. 5 лет без своего дома, — написала Слещенкова. — Но время идёт, и театр „Дель“ начинает новую жизнь и новое движение на сцене „Калининградского театра эстрады“ (Дом Искусств). В этот особенный момент нам как никогда важна поддержка нашего любимого зрителя. Вы — наше вдохновение и наша сила. Мы очень долго ждали этого и будем рады увидеть вас вновь».

Сезон театр откроет 28 ноября спектаклем «Диалоги невстреч» (12+) об Анне Ахматовой и Марине Цветаевой, его ставят на малой сцене. Татьяна Слещенкова сообщает, что этот спектакль стал для коллектива «символом долгожданных встреч и несостоявшихся диалогов».

«Два гения. Два мира. Два поэта. Их реальная встреча окутана тайной, но наш спектакль — это попытка воссоздать диалог, который мог бы быть... Ждём вас· 28 ноября в 19:00», — добавила режиссёр.

Напомним, что ранее театр «Дель» работал в стенах «Дома актера», бывшего площадкой Союз театральных деятелей и находившегося в немецком особняке на углу проспекта Мира и улицы Минина и Пожарского. После ремонта здания в июле 2023 года в него въехал частный музей «Хранители памяти» Владимира Скаржинскаса.

