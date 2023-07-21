Новая крыша Дома актёра: как в Калининграде появился ещё один частный музей

В исторической вилле на проспекте Мира открылся частный музей «Хранители памяти». Калининградцам это здание известно как Дом актёра. Несколько лет назад власти начали там ремонт, после чего Союз театральных деятелей выселили из особняка. «Новый Калининград» рассказывает, как памятник архитектуры обрёл новых пользователей и как они связаны с экс-депутатом горсовета бизнесменом Олегом Шкилём.

В феврале 2021 года региональные власти разыграли контракт на ремонт Дома актёра. За 9,7 млн рублей подрядчик должен был выполнить наружную и внутреннюю отделку здания, провести электромонтажные работы, обновить коммуникации и крышу. Союз театральных деятелей, занимавший историческую виллу с 1990-х, лишился помещений. Его участники надеялись, что временно. Они вспоминают, что поначалу их пускали в здание и даже советовались по поводу тех или иных ремонтных вопросов. Уже позже за ходом работ они смогли наблюдать только через окно, а в августе 2022 года с СТД официально расторгли договор безвозмездного пользования.

«СТД был обязан содержать имущество в полной исправности и надлежащем техническом состоянии, осуществлять текущий и капитальный ремонт, нести все расходы на содержание переданного по договору имущества, соблюдать технические условия эксплуатации и содержания здания памятника истории и культуры в соответствии с требованиями Службы государственной охраны объектов культурного наследия, — говорилось в комментарии министерства по культуре и туризму „Нового Калининграду“ о причинах разрыва контракта с Союзом театральных деятелей. — Фактически данные условия в течение всего срока пользования зданием СТД не исполнялись. Для поддержания объекта в исправном техническом состоянии требовался ремонт фасада, кровли, коммуникаций, на что были выделены средства областного бюджета».





Союз театральных деятелей с обвинениями не соглашался. «Естественно, как общественная организация мы не могли сделать капитальный ремонт. Как могли поддерживали здание: ремонтировали текущую крышу постоянно, нам деньги выделял Союз театральных деятелей на это, текущий ремонт делали, заменили газовый котёл. — рассказывала руководитель местного отделения СТД Юлия Тан „Новому Калининграду“. — Во-вторых, по условиям договора мы не имели права заниматься коммерческой деятельностью. Я уже не говорю о том, что в своё время Союз театральных деятелей восстановил это здание в 1989-1991 годах, когда там были взорваны котлы, и оно было аварийным, оттуда съехала библиотека Чехова. Ремонт делал СТД, финансировала Москва».

В сентябре прошлого года министерство по культуре и туризму сообщило, что СТД решили предоставить цокольное помещение Драмтеатра, где раньше находился Информационно-туристический центр, а в Доме актёра (теперь уже бывшем) откроют частный музей «Хранители памяти». «Для оптимального использования помещений бывшего Дома актёра его передали частному учреждению „Музей „Хранители памяти““. Региональное отделение Союза театральных деятелей, которое ранее занимало здание, крайне плохо о нём заботилось и фактически не занималось активной деятельностью. Возможно, там проходили какие-то мероприятия, но общественности о них было мало что известно, — прокомментировал ситуацию „Новому Калининграду“ министр по культуре и туризму Андрей Ермак. — На наш взгляд, историческое здание использовалось крайне неэффективно — оно практически было недоступно для посетителей. К тому же Дом актёра находился в плачевном состоянии и ему требовался немедленный ремонт. Именно поэтому был прекращён договор с Союзом театральных деятелей, после чего региональная служба государственной охраны объектов культурного наследия приступила к ремонту здания. Мы привели его в порядок и передали музею „Хранители памяти“, так как посчитали, что музейное использование бывшего Дома актёра будет более эффективным».





Руководитель частного учреждения «Хранители памяти» — коллекционер Владимир Скаржинскас — рассказывал «Новому Калининграду», что в вилле разместят музей российской истории. «Понятно, что гостям нашего региона, которые прибывают из России, хочется увидеть что-нибудь западное, поэтому будут представлены и местные предметы до 1933 года, — пояснял Владимир Скаржинскас. — В экспозиции будет мебель, картины, декоративно-прикладное искусство, скульптура, предметы быта. Старинный особняк служит только обрамлением. Мы не идём путём других, кто просто сделал немецкую квартиру и показывает. У нас будут серьёзные музейные, я не побоюсь этого слова, сокровища».

По словам нового пользователя виллы, он провёл в здании масштабный косметический ремонт. «Титаническая работа проделана. Те, кто видел этот особняк после театральных деятелей и капитального ремонта, будут приятно удивлены», — отмечал он незадолго до запуска пространства.

На открытии музея 19 июля побывала министр культуры России Ольга Любимова, замполпреда президента в СЗФО Роман Балашов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и целая россыпь чиновников разного ранга. «Замечательно, когда есть возможность трудиться вместе с такими подвижниками и меценатами, а также краеведами и хранителями памяти о месте, где они живут. Надеюсь, что сотрудничество Владимира Скаржинскаса с нашими учреждениями продолжится, а часть его коллекции покажут на выставках и в других регионах», — написала Ольга Любимова в своём телеграм-канале после посещения музея.

По данным ЕГРЮЛ, учредителем музея «Хранители памяти» выступает антикварный салон «Кёнигсберг» на ул. Черняховского. Директором и музея, и салона является Владимир Скаржинскас, он же владеет половиной последнего. Также 25% салона «Кёнигсберг» принадлежат экс-депутату горсовета Олегу Шкилю. Старинную виллу на проспекте Мира частное учреждение «Музей „Хранители памяти“» получило в безвозмездное пользование на 49 лет, сообщал деловой портал Rugrad.





Согласно законодательству РФ, частное учреждение — это одна из форм некоммерческих организаций. «Есть механизм предоставления помещений в пользование некоммерческим организациям для четкой целевой деятельности. Например, размещения музея, культурного пространства и так далее. Прав у них гораздо меньше, чем по договору аренды или другой формы владения, — пояснил „Новому Калининграду“ министр по культуре и туризму Андрей Ермак. — По такой же механике предоставлена, например, башня Врангеля в пользование Янтарному кластеру. У регионального агентства по имуществу есть понятная, законная и прозрачная процедура предоставления в безвозмездное пользование некоммерческим организациям объектов недвижимости для ведения там деятельности, которая имеет ярко выраженную социальную направленность».

Вход в музей «Хранители времени» для взрослых стоит 500 рублей, для детей — 250, для участников СВО, ветеранов боевых действий и детей до пяти лет — свободный. Надо сказать, бесплатно посмотреть коллекцию Владимира Скаржинскаса нельзя было и в антикварном салоне «Кёнигсберг»: на «Яндексе» достаточно отзывов о том, что с людей брали от 200 до 300 рублей за посещение магазина. Судя по электронному каталогу салона «Кёнигсберг», часть экспонатов перекочевала в музей «Хранители времени» именно оттуда. Сейчас антикварная лавка закрыта для посетителей.

Увидеть всю экспозицию нового музея «Новому Калининграду» не удалось — владелец попросил журналистов покинуть здание. От любых комментариев он отказался. По словам представителей Союза театральных деятелей, долги за услуги ЖКХ, скопившиеся за время ремонта здания, «повесили» на них. Сумма измеряется в сотнях тысяч рублей. Сейчас общественная организация судится с поставщиками услуг.





Текст: Алина Белянина. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области