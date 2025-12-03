В «Чеховке» пройдет моноспектакль «Любовь к трем апельсинам»

В пятницу, 5 декабря, в калининградской библиотеке имени Чехова проект «неТеатр» представит комедийный поэтический моноспектакль по пьесе Леонида Филатова «Любовь к трем апельсинам» (18+). Об этом сообщается на сайте «Чеховки».

«Пьеса основана на итальянской сказке Карло Гоцци, но адаптирована Филатовым для современной аудитории. Это социально-политическая комедия с элементами сказки и ностальгии по детству. В спектакле сохранена авторская лексика», — пишет пресс-служба в анонсе.

Роли безумного принца Тартальи, доброго короля Сильвио, интриганки Клариче, умного и находчивого шута Труффальдино, а также других персонажей исполнит один актер — руководитель «неТеатра» Руслан Шторм.

Начало запланировано на 19:00. Вход свободный.

